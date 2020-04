Macron: "Scholen geleidelijk open vanaf 11 mei", viroloog Van Gucht: "Hopelijk half mei van strategie veranderen"

Volgens viroloog Steven Van Gucht zouden we in de loop van mei het geweer van schouder kunnen veranderen in de strijd tegen het coronavirus: "We moeten nu eerst het virus zo klein mogelijk maken en daarna zou de situatie kunnen keren", zei Van Gucht in "Terzake".



"Dan kunnen we van strategie veranderen, hopelijk in de loop van mei. Dan gaan we in plaats van iedereen te testen actief gevallen opzoeken en hen vragen zich te isoleren."



Bekijk hier het interview met viroloog Van Gucht in "Terzake":