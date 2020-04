Nog meer coronagevallen in woonzorgcentrum 't Ponton in Oostende maar geen besmetting in rusthuis in Aalbeke bij Kortrijk 

Het coronavirus houdt lelijk huis in het woonzorgcentrum Sint-Jozef 't Ponton in Oostende. In het rusthuis zijn al 7 bewoners gestorven aan het virus. Het rusthuis kreeg vorige week een pakket testkits. Er werden 141 tests afgenomen bij 80 medewerkers en 61 bewoners. De resultaten zijn bekend. Naast 10 medewerkers die al ziek thuis zijn, hebben er de afgelopen dagen nog eens 12 personeelsleden positief getest op COVID-19. Bij de bewoners werden 7 nieuwe besmettingen vastgesteld.

De medewerkers die positief testten maar zich fit en gezond voelen, blijven aan de slag op de aparte afdeling waar bewoners met corona verzorgd worden. Het woonzorgcentrum bedankt in een Facebookbericht alle medewerkers "voor hun samenhorigheid, flexibiliteit, veerkracht in deze periode".

In het woonzorgcentrum De Weister in Aalbeke, bij Kortrijk, is het zo goed als zeker dat er geen enkele bewoner besmet is met corona. Ook De Weister kreeg vorige week een reeks testkits. Maar er zat een foute handleiding bij. Daardoor verliepen de tests pijnlijker dan nodig. Er was ook een kans dat ze ongeldig zouden zijn. Gelukkig blijkt nu dat er maar 2 van de 45 tests een onduidelijk resultaat opleveren. Bij alle anderen is geen corona vastgesteld.

Schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (SP.A) van Kortrijk: "Die twee senioren hebben tot nu geen symptomen van coronabesmetting. Maar het blijft afwachten. We beraden ons of we die twee mensen al dan niet opnieuw gaan testen."