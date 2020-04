Onderzoek naar neerhalen Oekraïens vliegtuig in Iran loopt vertraging op

Op 8 januari stortte een Boeing 737 van Ukraine International Airlines neer nabij Teheran, de hoofdstad van Iran. Bij de ramp kwamen 196 mensen om het leven, voornamelijk uit Iran en Canada. De Iraanse regering gaf enkele dagen later toe dat het toestel enkele minuten na het opstijgen per vergissing is neergehaald door twee raketten van het Iraanse leger. Dat gebeurde tijdens de spanningen die er waren tussen Iran en de Verenigde Staten, nadat de VS de nummer 2 van het Iraanse regime - Qassem Soleimani - liquideerde in buurland Irak.

Canada en Oekraïne vroegen om de zwarte dozen van het toestel, maar Iran wil die op eigen grondgebied uitlezen en dus niet naar een van de twee landen sturen. De twee landen eisten dat het onderzoek gebeurt in aanwezigheid van eigen experten, maar die kunnen nu niet naar Iran vliegen door de strenge reisbeperkingen wegens het coronavirus. Het onderzoek is nu uitgesteld, maar de Canadese overheid gaat er van uit dat Iran zich wel aan de belofte houdt om zowel Canada als Oekraïne bij het onderzoek te betrekken.