Philippe De Backer (Open VLD): "Ruim 121.000 tests voor Vlaamse zorginstellingen"

De Backer bereikte over de uitrol van testing in de zorginstellingen (woonzorgcentra maar dus ook gehandicapteninstellingen, psychiatrische instellingen,...) een akkoord met de regionale ministers van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), Alain Maron (Ecolo) en Christie Morreale (PS). Het is de bedoeling dat alle bewoners en medewerkers van de zorginstellingen een PCR-test ondergaan. In totaal gaat het om meer dan 210.000 tests.

De zorginstellingen vallen onder de bevoegdheid van de gewesten. De federale overheid levert de materialen om de tests af te nemen en doet de analyse achteraf. De regionale overheden bepalen zelf welke woonzorgcentra of andere collectieve instellingen ze in welke volgorde testen. De regionale overheden zorgen voor de afname van de testen door artsen en verplegend personeel. "Dit moet de regionale overheden in staat stellen om per zorginstelling gepaste maatregelen te nemen en zo kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen", klinkt het.

Sciensano zal een epidemiologische opvolging doen van de resultaten.

Bekijk hieronder het gesprek met Philippe De Backer in "Terzake":