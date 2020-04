President Macron: "Frankrijk verlengt strikte lockdownmaatregelen tot 11 mei"

"De resultaten zijn er en de hoop groeit weer", aldus Emmanuel Macron na enkele weken van strikte lockdown. "Dankzij onze inspanningen zijn we erop vooruitgegaan in deze crisis." Maar Frankrijk is nog niet uit de coronatunnel: "We moeten onze inspanningen voortzetten en de regels toepassen. Hoe beter die worden gerespecteerd, des te meer mensenlevens we kunnen redden. Daarom moeten we de strikte lockdown verlengen tot 11 mei."