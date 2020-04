Psycholoog: "Situatie van single in appartement is niet gelijk aan die van gezin met tuin: wijs elkaar niet met vinger"

Het is volgens Phalet ook belangrijk om goed te beseffen dat niet iedereen in dezelfde situatie zit. "Dezelfde gedragsregels zijn niet voor iedereen gelijk omdat de situatie niet gelijk is. Woon je alleen of woon je in een huis met een tuin? Woon je in een stad met minder ruimte of woon je in een landelijke gemeente? Het is belangrijk om niet meteen met de vinger te wijzen en om die ongelijkheden ook te zien. Als we met de vinger gaan wijzen, gaan we mensen tegen elkaar opzetten. En als je heel sterk negatieve aandacht gaat geven aan het niet-goede gedrag, dan ga je je doel voorbijschieten. Wat je echt nodig hebt om mensen mee te krijgen, is sociaal verbinden."