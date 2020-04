Sportkinesist Lieven Maesschalck: “Goed dat mensen beginnen te sporten, maar bouw rustig op om letsels te vermijden”

“We mogen enkel nog dringende ingrepen doen, de rest doen we online”, vertelt Maesschalck bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Via een livestream proberen we mensen drie keer per week heel actief te revalideren. We tonen de oefeningen voor, de patiënt doet ze na en we kunnen meteen corrigeren.”

Maesschalck had al ervaring met die manier van werken, omdat hij veel buitenlandse patiënten heeft. “Maar misschien wordt dat wel de nieuwe toekomst: mensen hoeven niet altijd meer naar de praktijk te komen, maar kunnen op afstand opgevolgd worden.”