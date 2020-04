Schrik voor "quarantainekilo's"? Voedingsdeskundigen geven tips

Het is ook goed om te weten dat er een heel groot gewoontepatroon zit in ons eten. Eten is iets wat we alle dagen doen. Door de coronamaatregelen zijn mensen uit hun routine en als gewoontes doorbroken worden, zoeken we controle en dan komen we vaak uit bij eten. Dat is ook de reden waarom emo-eten bestaat. Maar je kan dat gewoontepatroon wel degelijk doorbreken, zegt Sels.

"Je hebt altijd een aantal weken nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren. En in deze periode is dat ideaal: we hebben de tijd om nieuwe gewoontes aan te leren. Het is dan ook goed dat mensen begonnen zijn met bewegen. Daarnaast zien we ook dat challenges (of uitdagingen red.) het goed doen nu. Van een maand geen alcohol drinken tot elke dag 500 gram groenten eten: probeer dat eens."