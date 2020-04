UGent doet onderzoek naar huiselijk geweld tijdens coronacrisis en jij kan helpen

Die moeilijkheden willen de onderzoekers nu grootschalig in kaart brengen. "Aan de hand van een online vragenlijst willen we een antwoord krijgen op de volgende vragen: ervaren de gezinnen in België stress door de coronamaatregelen en hoe gaan ze daarmee om? Leidt die spanning tot meer geweld en zo ja: welke vormen van geweld? Zoeken slachtoffers hulp, met wie praten ze erover? Hoe efficiënt is die hulp dan en wat kan er beter?"

Het invullen van de vragenlijst duurt maar 15 minuten en is volledig anoniem. Professor Ines Keygnaert: "We hebben ervoor gezorgd dat het invullen niet alleen vanop je computer kan, maar ook vanop je gsm. En de lijst is er in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. We hopen echt dat zo veel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Dan kunnen wij mogelijke oplossingen formuleren en kunnen de beleidsmakers hopelijk snel de nodige aanpassingen doorvoeren."

Je kan de vragenlijst nog een week lang invullen via deze link.