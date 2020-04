Vaccinoloog Pierre Van Damme (UA) waarschuwt: "Mogelijk zien we over 2 à 3 weken de gevolgen van het gedrag van het afgelopen weekend."

"Dit is geen spel, dit is keiharde realiteit", zegt Pierre Van Damme. "Als we dit zien gebeuren, dan weten we dat we strenger moeten worden of we gaan weer een stijging zien van het aantal opnames in ziekenhuizen en op de intensieve zorgen."

De paasvakantie en het mooie weer zijn natuurlijk verleidelijk, maar we moeten nu even aanvaarden dat het niet kan, zegt Van Damme: "Anders vrees ik dat we er een enorme prijs voor gaan betalen." Want de gevolgen zijn voor iedereen: "Ze moeten het niet alleen doen voor zichzelf, maar ook voor hun buren, voor hun familieleden, voor hun ouders, voor hun grootouders."