Van een zwembad op de oprit tot cafés en winkels die tegen de regels open zijn: al meer dan 2000 PV's over inbreuken op coronamaatregelen in Antwerpen

De lokale politie van Antwerpen gaat in de eerste plaats na of iedereen voldoende afstand houdt en mensen niet bijeenkomen met anderen buiten hun gezin. Wie niet meer dan anderhalve meter van elkaar verwijderd is of met meer dan twee op de straat is, riskeert dus een proces-verbaal, tenzij het gaat om mensen die onder hetzelfde dak wonen.

De overgrote meerderheid van de vaststellingen gaat over niet-essentiële verplaatsingen (46,5 %). Ook het aantal processen-verbaal over bijeenkomsten in het openbaar is groot (25 %). Andere veel voorkomende overtredingen zijn met te veel mensen in auto's zitten of bezoek bij mensen thuis.