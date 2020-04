Hoe doet België het in vergelijking met andere landen, als we alleen naar de coronadoden in het ziekenhuis kijken?

Kan de bevolkingsdichtheid een rol spelen? België is een dichtbevolkt land, misschien heeft dat in ons nadeel gespeeld? Dat kan. België heeft bijvoorbeeld drie keer meer inwoners per vierkante kilometer dan Frankrijk. In die zin doen we het veel beter dan onze zuiderburen, want ons sterftecijfer ligt niet drie keer hoger dan het hunne. Maar tegelijk ligt de bevolkingsdichtheid in Nederland hoger dan in België, en ligt het sterftecijfer daar toch lager. Italië, het zwaarst getroffen land, heeft vrij weinig inwoners per vierkante kilometer. Maar als je binnen Italië kijkt, dan is het de dichtstbewoonde streek, Noord-Italië, die het zwaarst getroffen wordt. Je zou dus eigenlijk alleen vergelijkbare streken met elkaar mogen vergelijken om een correct antwoord te krijgen. Op landniveau leert de bevolkingsdichtheid ons niks.