Dode uilen en papegaaien ontdekt in diepvriezer van stal in Diksmuide: "Het gaat hier waarschijnlijk om illegale handel"

In een stal in Diksmuide zijn enkele dode papegaaien, uilen, roofvogels en tropische vogels ontdekt in een diepvriezer. Het stadsbestuur had enkele mensen langsgestuurd om de stal op te ruimen, en zij troffen daar de dode dieren aan.

Schepen van Dierenwelzijn Marc Deprez (Idee Diksmuide) reageert geschokt: "Het gaat hier waarschijnlijk om een illegale handel. De daders vangen en doden vogels om ze op te zetten en er grof geld aan te verdienen. Ik hoop van ganser harte dat dergelijke taferelen zich vertalen in zware straffen, want dit kan gewoonweg niet."

In diezelfde stal waren eerder deze maand al enkele verwaarloosde, maar dus wel nog levende dieren in beslag genomen. Het ging toen om een ezel, een hond en hangbuikvarkens. De stal werd door de ex-partner van de eigenares verhuurd aan een vzw die blijkbaar in slechte papieren zat.