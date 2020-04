Waarnemend gouverneur Carlier over lakse omgang met maatregelen: "We bepalen zelf hoe lang dit zal duren"

Vele mensen verlangen naar het moment dat de maatregelen versoepelen. Maar daar zijn we zelf verantwoordelijk voor zegt, Carlier. "De grote vraag is hoe lang dit nog gaat duren, maar het antwoord is eigenlijk heel gemakkelijk. Ik denk dat ieder van ons bepaalt hoe lang dit duurt. We zien aan de cijfers dat we goed bezig zijn. Laat ons dit alsjeblieft volhouden en laten we de dingen waarvan we wéten dat het niet mag, achterwege. "