Wetenschappers zetten val op om de felrode vermiljoenkever in het Kluisbos beter te kunnen onderzoeken

Volgens Arno Thomaes van het instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) is de val nodig om de kevers beter te onderzoeken. " We wisten dat op die omgevallen boom larven zaten. Door een val te plaatsen komen de larven in de val terecht. We gaan dan dagelijks kijken hoe snel de larven groeien, wanneer ze actief zijn en wanneer ze vliegen. Dat is belangrijk om te weten wanneer we omgevallen bomen mogen wegdoen. Als we weten hoe lang het duurt voor een larve een kever wordt, is het makkelijker om te weten hoe lang we omgevallen bomen moeten laten liggen."

"We zouden niet graag de kolonie aan vermiljoenkevers zien verdwijnen, omdat we op een verkeerd moment de bomen weghalen ", voegt Arno Thomaes er aan toe. Het is ook niet duidelijk of hier ooit vermiljoenkevers zijn aangetroffen. " We weten dat die in Oost Europa zaten, maar zijn blij dat we de kevers nu in onze bossen hebben."