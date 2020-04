Wie zwaarlijvig is, maakt meer kans om te sterven aan corona, merken artsen op intensieve zorg

Wat zit hier achter? "Wie overgewicht heeft, is sowieso kwetsbaarder en heeft een grotere kans op hartproblemen, suikerziekte, verhoogde bloeddruk,... Die mensen zitten van bij de start dus al met minder goede papieren", aldus dokter Malbrain.

Maar er is meer aan de hand. "Wanneer we mensen op Intensieve Zorg binnenkrijgen, geven we hen een baxter. Dat is geen onschuldig zakje water en bij mensen met overgewicht zien we vaak een opstapeling van zout en vocht. Op termijn kan de druk in de buik toenemen, waardoor het middenrif omhoog wordt geduwd en de beademing veel moeilijker verloopt."

Herbekijk de journaalreportage over de tendens die vastgesteld werd, lees verder onder de video: