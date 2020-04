Corona in een woonzorgcentrum: "Ze snakken hier naar beter nieuws"

Bewoners bezoeken van een andere afdeling kan niet langer in Sint-Augustinus. Ook niet wanneer een bevriende bewoner sterft. De Jaeghere bedacht hiervoor alternatieven. “Aan de hand van gesprekken halen we fijne momenten op over de bewoner, en we schrijven bijvoorbeeld een kaart aan de familie over hoe zij zich de overledene herinneren.”

“De familie heeft daar veel aan. Net zoals onze frequente manier van communiceren. Een beperkt aantal familieleden mogen nabij zijn als de situatie kritiek is. Indien de patiënt overlijdt, geven we hen daarnaast de kans om in beperkte kring afscheid te nemen. Maar het is natuurlijk niet zoals het normaal hoort te zijn: met beschermkledij aan, en op een afstand. Allemaal extra pijnlijk, ook al is er begrip."