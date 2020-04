99-jarige Brit met looprek op stap voor het goede doel

Sommige mensen maken voettochten naar bedevaartsoorden, deze man zette een actie op poten in zijn eigen tuin. Als dank voor een geslaagde medische ingreep wilde de 99-jarige Brit Tom Moore geld doneren aan het ziekenhuis dat hem had verzorgd. Nadien besloot hij het perspectief te verbreden en het geld te schenken aan de strijd tegen het coronavirus in zijn land. Het succes blijkt overweldigend.