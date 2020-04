Als pogingen tot bakken volledig in de soep draaien…

"Bakken is dé nieuwe hobby in coronatijden", blokletterde onze website afgelopen weekend. Eraan toevoegend: "Een gezellige namiddag wafels, pannenkoeken of een heerlijke chocoladecake bakken met het hele gezin. Het kunnen kleine lichtpuntjes zijn." Maar die kleine lichtpuntjes kunnen wel eens volledig de mist ingaan, wanneer het resultaat van al dat bakken duidelijk wordt. Want bakken is iets wat men moet leren, met vallen en opstaan dus. En dat er dan 'gevallen' kan worden, is evident. Gelukkig zijn er dan sociale media om de 'misbaksels' met de nodige humor en zelfrelativering aan de wereld te tonen.