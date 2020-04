AZ Rivierenland zamelt geld in voor mentale ondersteuning personeel

Omdat de druk voor het verzorgend personeel in deze coronatijden ontzettend zwaar is, zamelt AZ Rivierenland geld in voor extra mentale ondersteuning voor het personeel. "Denk daarbij aan psychosociale ondersteuning, maar ook aan de inrichting van ontspanningsruimtes, en het organiseren van leuke activiteiten voor het personeel", zegt afgevaardigd bestuurder Bart Van Bree. "We roepen de mensen op om mee geld in te zamelen, want ook wij kennen door de coronacrisis een zware terugval van onze inkomsten."

Als de inzameling afgelopen is, gaat het ziekenhuis de namen van iedereen die geld heeft gegeven, op platte stenen schrijven. Die stenen worden dan in de Schelde en de Rupel gegooid, zodat ze voor altijd de loop van die rivieren kunnen beïnvloeden.