Ex-president Barack Obama schaart zich achter zijn ex-vicepresident Joe Biden als presidentskandidaat in de VS

"Ik vraag alle Amerikanen, elke Democraat, elke onafhankelijke en zelfs een aantal Republikeinen om de handen in elkaar te slaan en uw campagne te steunen", zo zei Sanders in een videoboodschap. Hij noemde de Republikein Donald Trump zelfs "de gevaarlijkse president in de recente geschiedenis van ons land". Joe Biden bedankt Sanders voor zijn steun.

Opvallend was ook de lof die Obama Sanders toezwaaide in zijn tweet, al zijn wij het niet altijd eens geweest, gaf de ex-president toe. Obama wil duidelijk de Democratische partij herenigen na de soms bitsige voorverkiezingen en debatten.

De snelle beslissing van Sanders om zich achter Biden te scharen, kan veel verschil maken. Vier jaar geleden duurde het tot juni en juli vooraleer Sanders zich achter de toenmalige presidentskandidaat Hillary Clinton schaarde. Dat gebeurde toen duidelijk zonder veel enthousiasme en veel kiezers van Sanders zouden bij de uiteindelijke verkiezingen of niet gaan stemmen zijn of voor Trump gestemd hebben. Trump won de verkiezingen in noordelijke industriestaten zoals Wisconsin en Michigan waar de Democraten normaal sterk staan.

Bij Clinton en veel Democraten is er daar nog altijd veel wrok over en Sanders wil blijkbaar niet het verwijt krijgen dat hij Trump helpt. Toch zitten Sanders en Biden niet op dezelfde lijn. Als zelfverklaard socialist vertegenwoordigt Sanders de linkervleugel van de Democratische partij. Biden is meer de kopman van het centrum of het meer conservatieve deel van die partij. Toch wil Biden Sanders nu ook betrekken bij het beleid en niet enkel bij de campagne.

