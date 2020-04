"Sommigen proberen toch de grens met Nederland over te steken om te gaan shoppen"

In de regio Turnhout zijn het voorbije weekend 75 boetes uitgeschreven. Aan de Mellevijver werden heel wat mensen betrapt die er lagen te zonnen.

In Kalmthout, Wuustwezel en Essen heeft de politiezone Grens 25 pv’s uitgeschreven, waarvan zes onmiddellijk hun boete moesten betalen. Het zijn vooral mensen die de grens met Nederland probeerden over te steken. “Vaak worden die mensen aangehouden, omdat ze niet-essentiële verplaatsingen doen”, zegt Patrick De Smedt van politiezone Grens. “Mensen proberen om toch in Nederland te gaan shoppen, omdat bepaalde winkels daar wel open zijn. Een enkeling probeert dan weer de grens over te steken om een weekendje op vakantie te gaan.”