Bosbranden rond kerncentrale van Tsjernobyl grotendeels geblust, zeggen Oekraïense autoriteiten

De bosbranden woeden er al sinds vorige week en dat is niet zonder risico, want de gronden zijn er nog radioactief besmet na de kernramp van 1986. Bij eerdere bosbranden in 2015 was er al eens een verhoogde radioactiviteit gemeten. Oekraïne laat weten dat er ook nu een lichte verhoging van het radioactieve cesium 137 is vastgesteld, maar dat alles onder de normen blijft.