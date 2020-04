Brits bedrijf doet bod op tweede Sea King en hoopt toestel vliegklaar te krijgen

Brecht Vandecasteele hoopt van harte dat minstens één helikopter kan worden gered: "Ik hoop vooral op duidelijkheid. Als een andere organisatie een hoger bod doet, dan is dat zo. Dan zullen we ons daarbij neerleggen. Al zou het natuurlijk leuker zijn om zo'n toestel weer te kunnen opknappen. De Sea King is een icoon van de Belgische kust. Drie generaties mensen hebben dat toestel gekend. Mensen van 60 hebben het nog zien rondvliegen, maar evengoed jongeren van 15. In totaal zijn er met de Sea Kings 1.700 mensen gered. Het zou een mooi eerbetoon zijn aan de crews die er mee gevlogen hebben en aan de mensen die er mee gered zijn om minstens één helikopter in de lucht te houden. Dat is toch nog altijd anders dan een exemplaar dat in een museum stof staat te verzamelen."