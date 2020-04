Christelijke vakbond: "Laat alle personeel in openbare woonzorgcentra mondmaskers dragen"

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zegt dat het de vraag van het ACV begrijpt, maar dat de richtlijn voorlopig niet wordt aangepast: "We weten niet of er inderdaad nog zoveel mondmaskers in de woonzorgcentra liggen", zegt woordvoerder Joris Moonens. "En dus gaan we het best spaarzaam om met de mondmaskers, want we weten ook niet hoe lang dit nog gaat duren en hoe vlot we aan nieuwe mondmaskers zullen geraken. De wetenschappelijke richtlijn zegt ook dat het niet nodig is om mondmaskers te voorzien voor alle personeelsleden. Het lijkt ons belangrijk om de wetenschap te volgen."

Herbeluister hieronder het gesprek met Jan Mortier van ACV Openbare Diensten in De ochtend op Radio 1: