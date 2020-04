Quarantaine met je ex: David en Anna zijn gescheiden, maar zorgen nu samen voor hun zoon van 4

De straat klapt voor de helden en plant e-pero’s. We hangen briefjes met hulp achter glas en zwaaien wanneer we schreeuwend op draken jagen in het park. We maken zelfs plannen om die grens-shoppers en lockdown-ravers ook wat klappen te geven. Je kunt zeggen wat je wilt, maar voor heel even maakt een virus je ouders eensgezind.

We hebben er eerlijk gezegd geen idee van hoe we deze weken samen door zullen komen. Het voorbije jaar was mijn zoon steeds bij één van ons. Nu vragen we veel van elkaar: om te zorgen én ons geen zorgen te maken. Om over elkaar te waken. En voldoende te slapen. En hoewel de tijding nog niet geheel tot ons doordringt, is mijn zoon in zijn nopjes met dit onverwachte intermezzo. Misschien valt ons triumviraat zo uiteindelijk toch nog mee.