Consument herontdekt lokale handelaar door coronacrisis

Ondernemersorganisatie UNIZO Limburg probeert al langer de consumenten aan te zetten om zoveel mogelijk te kopen bij handelaars in eigen buurt, het zogenaamde 'winkelhieren' als tegengewicht voor de koopvlucht naar buitenlandse webshops. En in deze coronacrisis lijkt dat voor een deel te lukken. "Heel wat handelaars en horeca-ondernemers proberen op een creatieve manier aan de slag te blijven", zegt directeur Bart Lodewijckx van UNIZO Limburg. "35 van de 42 Limburgse gemeentebesturen steunen hen daarbij door hen op de één of andere manier online in de kijker te zetten. Anderzijds zien we dat ook de consumenten de lokale handelaars meer ontdekken."

Volgens UNIZO Limburg is dat goed, want de lokale handelaars bieden minstens evenveel kwaliteit als grote buitenlandse ondernemers en zij zijn het die hier belastingen betalen en voor werkgelegenheid zorgen. "We hopen dan ook dat na de coronacrisis daar wat van overblijft, want onze lokale handelaars zullen alle steun hard nodig hebben."