Coronavirus bemoeilijkt ook de strijd tegen de sprinkhanenplaag in Oost-Afrika

Enkele maanden geleden doken de sprinkhanen al massaal op. Er werd toen gesproken over de grootste plaag in meer dan een kwarteeuw. Nu zou een tweede golf van sprinkhanen over Oost-Afrika razen en die zou twintig keer zo groot zijn als de vorige. Gevreesd wordt dat er tegen het oogstseizoen in juni en juli nog een derde golf van sprinkhanen zou opduiken.