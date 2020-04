Crisis in de woonzorgcentra: "Eigenlijk collectieve verantwoordelijkheid van 40 jaar"

Dominique Verté vindt het ongepast om nu naar schuldigen voor deze coronacrisis in de rusthuizen te zoeken. "Het is eigenlijk een collectieve verantwoordelijkheid van 40 jaar. Men is niet bereid geweest om meer middelen in het hele verhaal te steken." Nu doen alsof men verontwaardigd is, is al te makkelijk.

Hij hoopt dat men na deze crisis niet zal overgaan tot de orde van de dag. Verté wil dat de sector decentraliseert en dat bijvoorbeeld woonzorgcentra meer gaan samenwerken met de thuiszorg en omgekeerd. "We moeten een overslag maken naar een adequatere zorg voor de mensen. Veel organisaties zijn niet méé en investeren te weinig in personeel en te veel in infrastructuur."