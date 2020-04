"Dat is echt niet leuk!": Amélie (6) uit Gelrode wijst overtreders van coronaregels terecht in filmpje

"Het filmpje op Facebook ontstond bijna als een grap", zegt Titiana, de mama van Amélie. "We hebben dat gewoon met mijn gsm opgenomen in het bos in onze buurt. Amélie hoopte dat ze honderd likes zou krijgen en dat de mensen zouden luisteren. In het begin, toen alles nog beperkt was tot China, was mijn dochtertje niet echt bezig met die coronacrisis. Ze schrok toen haar school plots dicht ging. Wanneer ze hoorde dat een meisje van twaalf was gestorven, begreep ze dat niet alleen oudere mensen aan het virus stierven."