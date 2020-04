Douaniers helpen federale politie tijdens grenscontroles in Rekkem

De bedoeling was om na te gaan of mensen een gegronde reden hadden om ons land binnen te rijden. Wie dat niet had, werd door motards terug naar Frankrijk begeleid. Daar stonden de Franse gendarmes klaar om een boete uit te schrijven.

Er waren ook gelijkaardige controles in de omgekeerde richting. De meeste mensen zijn blij dat er streng gecontroleerd wordt. "Ik heb een bedrijf in Frankrijk en lever voedingsmiddelen aan slagerijen en groenten- en fruitwinkels. Ik rij dus iedere dag over de grens. Elke dag word ik meermaals gecontroleerd. Dat is een goede zaak."