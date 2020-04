Winkels, scholen, kappers én kerken stilaan weer open: zo proberen landen rondom ons openbare leven weer op te starten

In Frankrijk lopen de huidige coronamaatregelen nog tot 11 mei. De maatregelen in Frankrijk zijn bij de meest strenge in Europa, zeker in de hoofdstad Parijs. Na 11 mei wil de Franse president Emmanuel Macron de regels versoepelen. Scholen en winkels zouden vanaf dan gestaag weer opengaan. Net zoals in andere landen mochten ook in Frankrijk voedingswinkels openblijven, al zijn er toch wel verschillen tussen de landen onderling. Zo beschouwt de Franse regering ook de wijnhandels als "essentiële winkels".

Cafés en restaurants zijn wel gesloten en blijven ook na 11 mei nog dicht. Iedereen die het openbaar vervoer neemt, zal vanaf 11 mei wellicht ook een mondmasker moeten dragen. De Franse regering vraagt de bevolking ook om ook na 11 mei zoveel mogelijk in te zetten op thuiswerk. Ze raadt de Fransen ook aan om beter niet al te snel naar het buitenland te reizen. De Franse grenzen blijven voorlopig ook dicht voor reizigers van buiten Europa.

Dat is dus allemaal voor nà 11 mei. Een van de quarantainemaatregelen wordt vandaag al versoepeld: bewoners van de woonzorgcentra mogen vanaf vandaag opnieuw bezoek ontvangen. Het bezoek is wel aan strenge regels gebonden. Zo mogen er maar twee familieleden tegelijk op bezoek komen en is fysiek contact verboden. De bewoner én de directie van het woonzorgcentrum moeten zelf wel instemmen met het bezoek. Ook in instellingen voor mensen met een beperking is bezoek weer mogelijk.