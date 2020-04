Extra wooncontainers in Leopoldsburg voor asielzoekers met corona

Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Op dit moment is er één bewoner die positief testte, maar voorlopig is die niet ziek. "Met de extra ruimte volgen we de maatregelen die ook in andere woonzorgcentra gehanteerd worden", zegt waarnemend burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufmann. Dat wil zeggen dat mensen die besmet zijn 7 tot 14 dagen in afzondering kunnen geplaatst worden. Ook in andere opvangcentra heeft Fedasil containers voorzien.