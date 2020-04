Flamingo's vormen hechte vriendschappen die jarenlang standhouden

Doctor Rose zei dat de bevindingen van de studie konden helpen bij het beheer van groepen flamingo's in gevangenschap. "Bij het overbrengen van vogels van een zoo naar een andere, zouden we er moeten letten dat we flamingo's die een nauwe band met elkaar hebben, niet van elkaar scheiden", zo zei hij.

De studie bekeek troepen rode of grote flamingo's, andesflamingo's, Chileense flamingo's en kleine flamingo's. De grootte van de groepen varieerde van iets meer dan 20 dieren tot meer dan 140 flamingo's.

Uit de bevindingen bleek dat de grotere groepen het hoogste niveau van sociale interacties kenden. "De simpele les die we hieruit kunnen leren, is dat troepen flamingo's in gevangenschap zo veel vogels zouden moeten bevatten als redelijkerwijs mogelijk is", aldus Rose.

Uit de studie bleek nog dat de seizoenen een invloed hadden op de sociale interacties en dat er meer banden gesmeed werden in de lente en de zomer - het broedseizoen.

In drie van de vier bestudeerde groepen keken de onderzoekers ook naar de toestand van de vogels, gemeten aan de gezondheid van hun voeten, om na te gaan of er een verband was tussen hun sociale banden en hun gezondheid. Er werd geen verband gevonden, en Rose zei dat dit kon betekenen dat sociale relaties aangaan zo belangrijk is voor flamingo's, dat ze het blijven doen zelfs als ze zich niet al te best voelen.

De studie van doctor Rose en zijn collega van Exeter, Darren P. Croft, is gepubliceerd in Behavioural Processes. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Exeter.