Game leert personeel woonzorgcentra hoe ze zichzelf kunnen beschermen

Het coronavirus slaat hard toe in woonzorgcentra. Brecht Kets van de Kortrijkse start-up Greygin merkte dat er nood was aan correcte informatie over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en schoot in actie.

"De hulpverleners krijgen nu al enkele weken heel veel informatie te verwerken. Een onderzoek van Universiteit Gent heeft een tijdje geleden bewezen dat een spel een gemakkelijke manier is om iets snel te leren. Want met een fictief personage moeten ze de handelingen zelf doen. Daardoor onthouden de spelers die beter.”

In de game creëer je zelf een personage. Je kan ermee rondlopen in een woonzorgcentrum, je collega’s helpen en beschermingskledij aan- en uittrekken. Je kan bij elke opdracht sterren verdienen. Net zoals bij de bekende game “Angry birds”.

De game is vanaf vandaag hier beschikbaar. Het opleidingspel bestaat zowel in het Nederlands, Frans en Engels.