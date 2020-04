Gebruik géén poetsmiddelen om je handen te ontsmetten

We moeten onze handen goed wassen, met water en zeep of met desinfecterende handgel. Die boodschap krijgen we al een paar weken. Het gevolg is wel dat handgels al weken bijna overal uitverkocht zijn. En dus zoeken mensen naar alternatieve manieren om hun handen te ontsmetten. "De Inspecteur" op Radio 2 legt de alternatieven voor aan toxicoloog Jan Tytgat.

1. Antivriesgel voor de auto

"Dit is een héél slecht idee." Jan Tytgat is duidelijk. "Antivries bevat chemische elementen zoals glycolen en alcoholen zoals methanol. Die stoffen hebben een antibacteriële werking, maar ze doden geen virussen."

Sterker nog: de kans bestaat dat je meer kans maakt om het virus aan te trekken. "Als je antivries op je handen krijgt, legt dat middel een soort film op je handen. Daar zal de vuiligheid aan blijven plakken. Terwijl je het virus wél wegkrijgt als je je handen gewoon wast met water en zeep."

2. Gebruik geen white spirit

Sommige luisteraars vragen zich af of je white spirit mag gebruiken. Dat is volgens Tytgat een nog slechter idee. "White spirit is een brandstof waar verschillende giftige verbindingen in zitten. Die dringen bovendien gemakkelijk je huid binnen. En van een aantal stoffen is het aangetoond dat ze kankerverwekkend zijn. Dit is absoluut not done."

3. Ethanol ontsmet wél

Heel wat luisteraars willen ethanol gebruiken om hun handen te ontsmetten. Dat vindt Tytgat geen slecht idee. "Als je kijkt naar middelen die het coronavirus doden, dan moet je zeggen dat alcohol nog altijd de nummer één is. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie raadt dat aan. Maar alles staat of valt met de concentratie alcohol die in de verbinding zit."

Tytgat weet hoeveel alcohol er minstens in je oplossing moet zitten zodat die een ontsmettende werking heeft. "Je hebt een oplossing nodig tussen de 70 procent en 85 procent alcohol. In extremis zou je dus een heel straffe fles wodka kunnen gebruiken om je handen te ontsmetten. Maar het is niet aan te raden."

4. Gebruik geen javel op je huid

Bleekwater of javel is bij veel mensen populair als poetsmiddel. Zeker nu heel veel mensen alles proper willen houden. In theorie is daar niks mis mee maar het product is heel slecht voor het milieu. Je doet er dus goed aan om dat zo veel mogelijk te vermijden.

Sommige mensen overwegen om het ook als ontsmettingsmiddel te gebruiken op je handen. Dat raadt professor Jan Tytgat ten stelligste af. "Om je zwembad te desinfecteren is javel het beste middel. Het doodt micro-organismen. Maar als het middel rechtstreeks in contact komt met je huid, krijg je brandwonden. Absoluut af te raden dus."

5. Vervallen handgel kan geen kwaad

Sommige luisteraars hebben nog een oude tube handgel in huis. Jan Tytgat vindt het geen probleem om die nog te gebruiken. "Het kan geen kwaad om die gel te gebruiken. Op voorwaarde dat die gemaakt is op basis van alcohol. Voor een efficiënte werking moet er minsten 70 procent ethanol in de gel zitten. Tenzij er ook nog propanol in zit, dan volstaat een kleinere dosis ethanol."