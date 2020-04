Geen na-Tourcriterium in Aalst dit jaar: "we hebben een traditie hoog te houden"

Na de Tour gaat er in ons land traditioneel een reeks criteriums van start. Aalst is normaal gezien de eerste in dat rijtje. Maar doordat de Tour opgeschoven wordt, gaat het na-Tourcriterium dit jaar niet door.

"Normaal gezien was ons criterium voorzien op 20 juli. Maar we hebben besloten dat we dit jaar geen na-Tourcriterium organiseren in Aalst. We verkeren in een veel te grote onzekerheid hoe we dit evenement kunnen laten doorgaan in normale omstandigheden", zegt medeorganisator Johnny Van den Borre.