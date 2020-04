Joke uit Genk in lockdown in Marseille: "Dat mensen nog tuinfeesten geven in België, vind ik bijna aanstootgevend" 

Ondanks de lange periode van quarantaine houdt Joke het nog goed vol. En dat dankt ze voor een stuk aan haar woonplaats. "We wonen in het midden van de stad, maar we hebben het geluk dat we een groot terras hebben", zegt ze. "We hebben een buitenruimte en dat kan niet iedereen hier zeggen." Ze kent de cijfers niet, maar volgens Joke hebben maar weinigen die luxe. "Als 20 procent van de mensen in Marseille een tuin of terras hebben, zal het veel zijn. Er zijn veel armen die nog veel meer problemen hebben. Daar zit ik echt mee in."