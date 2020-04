Verkoop van vastgoed daalt tijdens coronacrisis, ING verwacht prijsdaling van 2 procent

Een echt drama zit er voor de sector niet aan te komen volgens de studie, want de vastgoedmarkt herstelt zich na een crisis sneller dan de economische groei. Dat komt in de eerste plaats omdat veel vastgoedtransacties noodzakelijk zijn: mensen blijven verhuizen en hebben een dak boven hun hoofd nodig. "In het totaal zullen er in 2020 wel minder transacties zijn dan in 2019", zegt Trypsteen. "Dat komt vooral omdat dat aantal artificieel hoog was in 2019 door de afschaffing van de Vlaamse woonbonus."