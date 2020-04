Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene werken samen bij grenscontroles met Nederland: "We moeten maar weinig mensen terugsturen"

Door de coronamaatregelen mag je niet zomaar de grens over met Nederland. Dat kan enkel als dat nodig is voor je werk, of in het geval van co-ouderschap of om hulpbehoevende mensen te helpen. Maar nog steeds proberen mensen toch een grens over te steken ook als dat niet echt noodzakelijk is. De gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene slaan de handen in elkaar en werken samen om de grens met Nederland te beschermen. Het aantal overtredingen valt daardoor zeer goed mee.