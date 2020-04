Guido Belcanto maakt coronalied om fans hart onder de riem te steken

Guido maakt zich niet te veel zorgen over het coronavirus. "Ik verblijf al sinds begin maart in Frankrijk, in de Pyreneeën. President Macron kondigde gisteren aan dat de coronamaatregelen verlengd worden tot 11 mei. Maar dat vind ik niet erg. De natuur is hier prachtig en ik heb nog nooit zoveel tijd gehad om boeken te lezen en muziek te maken."