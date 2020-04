Verenigingen voor huurders en verhuurders pleiten voor tijdelijke toelage: "De achterstallige huur is problematisch"

Daarmee zouden zo'n 240.000 huishoudens (van de 550.000 private huurders in totaal, red.) in aanmerking komen voor een tijdelijke toelage. "Voor die mensen moeten we een oplossing vinden", zegt Verstichele. "We hebben momenteel al een aantal maatregelen waarbij een twintigduizendtal mensen voor een stuk ondersteund wordt. Maar de rest laten we op dit moment nog in de kou staan."