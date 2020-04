Internationaal Monetair Fonds ziet Belgische economie dit jaar met 6,9 procent krimpen

Voor België voorspelt het IMF dit jaar een economische terugval van 6,9 procent (tegen een groei van 1,4 procent in 2019). Volgend jaar zou een herstel kunnen volgen van 4,6 procent. De werkloosheidsgraad zou dit jaar toenemen tot 7,3 procent (tegen 5,4 procent in 2019), om in 2021 weer onder de 7 procent te zakken.

Zowel in de eurozone (-7,5 procent) als de Verenigde Staten (-5,9 procent) worden dit jaar zware economische klappen verwacht. In het Verenigd Koninkrijk zou de economie met 6,5 procent inkrimpen. Azië zou op een nulgroei uitkomen, maar dat is erg wijd. Japan zou een krimp van 5,2 procent incasseren. In China zou de groei terugvallen tot 1,2 procent. Dat is het laagste cijfer sinds begin de jaren 90. Het IMF waarschuwt vooral voor klappen in de opkomende economieën die veel zwakkere fundamenten hebben. Het gaat dan om groeilanden zoals Turkije en andere in Zuidoost-Azië.

De wereldwijde economie zou volgend jaar met 5,8 procent kunnen herstellen, in het geval van een scenario waarbij de corona-pandemie in de tweede helft van dit jaar afzwakt en de beperkende maatregelen kunnen worden versoepeld. Dankzij overheidssteun zou de economische activiteit dan normaliseren in 2021. Voor de eurozone wordt een herstel van 4,7 procent vooropgesteld.

Alles samen verwacht het IMF dat dit jaar het slechtste wordt sinds de Grote Depressie in de jaren 30. Daartegenover staat dat het IMF verwacht dat er volgend jaar al een fors herstel zou inzetten. Alles hangt natuurlijk af van hoe de pandemie de volgende maanden evolueert.

Het IMF is wel tevreden over de "snelle en massale interventies" van de lidstaten om de economie te ondersteunen. In de VS is 2.200 miljard dollar opzijgezet om overheden, bedrijven en gezinnen te steunen. Ook Europa en andere economische grootmachten doen dat. Wel pleit het IMF voor meer coördinatie tussen die hulpplannen.