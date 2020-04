Japans ziekenhuispersoneel mag ontsmetten met sterkedrank, maar alleen als die genoeg alcohol bevat

Als dat zo zou zijn, raadt het ministerie van Volksgezondheid aan om sterkedrank te gebruiken om de handen te ontsmetten. Maar de brief bevat tegelijk ook een waarschuwing. Zo zou een alcoholgehalte van 70 tot 83 procent nodig zijn om het virus te doden.

Probleem is dat de meeste dranken dat niveau niet halen. Enkele een aantal sterke wodka's zouden dat wel doen. De meeste whisky's, calvados, cognac of rhum halen doorgaans percentages van 40 tot 50. Traditionele Japanse dranken zoals sake (20 procent) of shochu (20-40 procent) zelfs minder en zijn dus in dit geval niet geschikt.