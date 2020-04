Jelle en Jonas brengen ode aan Martine Tanghe, "de enige vrouw die langer dan onze moeder in ons leven is"

"We hebben heel lang covers gespeeld, waaronder "Chris Lomme" van De Kreuners", legt Jonas Van Geel uit in "Vandaag". Dat bracht hem en Jelle Cleymans op het idee om een ode te brengen aan De Kreuners en aan dat nummer.



Dan was de vraag: over welke vrouw zouden ze zingen? "De enige vrouw die langer dan onze moeder in ons leven is, is Martine Tanghe", aldus Van Geel. De keuze viel dus op het Journaalanker en de leading lady van de VRT-nieuwsdienst.



Hoe het nummer klinkt én wat Martine Tanghe zelf ervan vindt, kunt u in de video hieronder ontdekken: