Julien (83) revalideert na corona: "Heel raar voelde ik mij, ik heb 6 of 8 dagen aan de beademing gelegen"

Steeds meer mensen kunnen in de ziekenhuizen de afdeling intensieve zorg verlaten en stilaan herstellen van Covid-19. Maar er wacht hen vaak nog een lange revalidatie, zeker voor patiënten die langdurig beademd werden. In AZ Delta in Roeselare hebben ze vandaag op de corona-eenheid een revalidatie-afdeling geopend . Een paar eenvoudige oefeningen en een paar minuten stappen is vaak al een grote inspanning.