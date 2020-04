In Knokke-Heist zullen de bouwondernemingen tijdens de zomervakantie langer mogen doorwerken

Knokke-Heist wil de zogenoemde bouwstop nu met een maand inkorten, zodat bouwbedrijven de achterstand die ze hebben opgelopen tijdens de coronacrisis weer wat kunnen inhalen. De bouwstop zou nu pas ingaan op 17 juli. Vanaf 17 augustus zou er weer gewerkt mogen worden.

"Alleen op de plekken waar de meeste toeristen komen en logeren, blijft de regeling zoals anders", zegt schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (Gemeentebelangen). "We hebben het eigenlijk opgesplitst in twee delen: een zone waar de bouwstop langer zal duren en dat is de zeedijk en onze voornaamste toeristische straten. De andere zone is een meer uitgebreide zone. Daar wordt de bouwstop met een maand verkort. Daar kan er wat van de verloren tijd worden ingehaald. Het is inderdaad een uitzonderlijk jaar en wij willen voornamelijk ook focussen op onze lokale economie."

Het voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.