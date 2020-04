Koning Filip viert zijn 60e verjaardag: een terugblik in acht vragen

Al wie in de eerste levensjaren van Filip over de vloer komt in kasteel Belvédère waar prins Albert en prinses Paola wonen, vertelt over een verrassend gewoon gezin, waarin het eraan toegaat zoals in andere gezinnen. Met Paola als een typisch Italiaanse “mamma” die zich als een moederkloek over haar drie kinderen ontfermt. Maar de kinderen leven wel erg afgeschermd en komen zelden uit hun vertrouwde kring.