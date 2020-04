Lenn en zijn mama maken honderden hartjes en vlinders uit keramiek. "Gratis op te halen aan de draad (voor ons huis)" 

Lenn en zijn mama kregen al heel wat nieuwe verzoekjes of bestellingen. “Maar het is helaas een tijdrovende klus”, legt Kristel uit. “Met veel geduld werken we aan een reeks nieuwe exemplaren” Gelukkig heeft de kleuterjuf, wiens hobby keramiek is, een geschikte oven in huis. “En ik beschik over de juiste klei en genoeg glazuur. Eerst maken we de vormpjes, een taakje waar Lenn mij goed bij kan helpen. Voor de figuurtjes van klei in de oven gaan, moeten ze een paar dagen drogen. Daarna wordt het geheel 24 uur lang gebakken op een temperatuur van 1.500 graden. Lenn en ik brengen vervolgens een laagje glazuur aan, waarna de vormpjes een laatste keer in de oven verdwijnen.”