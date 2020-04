Limiet contactloos betalen vanaf vandaag verhoogd tot 50 euro

In heel wat winkels kan je dezer dagen niet meer met cash geld betalen. Winkeliers willen op die manier de verspreiding van het coronavirus proberen in te dijken. Hoe minder je als klant moet aanraken, hoe beter. Maar als je met je kaart betaalt, moet je tóch de terminal nog aanraken om je code in te geven. Contactloos betalen zou dus nog veiliger zijn. Eén nadeel: dat kon tot vandaag maar voor een bedrag tot 25 euro. Maar dat wordt nu verhoogd.

Van 25 naar 50 euro

"Wanneer je contactloos betaalt, moet je je bankkaart niet in de terminal steken. Hem in de buurt ervan houden is al voldoende. Dat kon nu voor een aankoop tot 25 euro. Voor een hoger bedrag moest je toch je code ingeven", zegt Isabelle Marchand van Febelfin, de koepel van de Belgische banken. Maar dat bedrag wordt nu dus opgetrokken, van 25 naar 50 euro per transactie.

“De limiet voor opeenvolgende kleine transacties zonder pincode wordt dan weer opgetrokken van 50 naar 100 euro. De consument kan dus bijvoorbeeld 3 keer 30 euro contactloos betalen. Bij een vierde betaling van 30 euro ga je over de limiet van 100 euro en ga je toch je code moeten ingeven. Dat geldt als een soort beveiliging."

"De verhoging zal blijven zolang de coronamaatregelen gelden. Daarna zal bekeken worden of de limieten zo blijven of als ze weer veranderd worden", aldus Isabelle Marchand. Met 50 euro kom je natuurlijk niet altijd niet even ver. “Dat is waar, maar die limieten worden wettelijk bepaald. De limiet van 50 euro per transactie ligt vast in de Europese wetgeving. Dat is dus overal in Europa zo.”

Pas op voor phishing

“De verhoging van de limieten wordt vanaf vandaag stapsgewijs uitgerold naar alle actieve betaalterminals", legt Febelfin uit. "Het zal dus niet meteen overal beschikbaar zijn. De handelaar moet hiervoor niets doen, de update gebeurt automatisch. Ook als klant moet je niets ondernemen.” Als je kaart geschikt is voor contactloos betalen, zal die dus automatisch aangepast worden.

“Ook wel goed om te weten is dat fraudeurs deze update gaan proberen te gebruiken om slachtoffer te maken. Ze gaan je bijvoorbeeld zeggen dat je je bank moet contacteren om je kaart te laten aanpassen. Maar dat is dus absoluut niet waar. Die aanpassing gebeurt vanzelf.” Verdachte mails of berichten mag je altijd doorsturen naar verdacht@safeonweb.be of inspecteur@radio2.be.